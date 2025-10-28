Ричмонд
Системы ПВО отразили атаку беспилотников в Брянской области

Системы противовоздушной обороны, находящиеся на дежурстве, успешно нейтрализовали четырнадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области.

Системы противовоздушной обороны, находящиеся на дежурстве, успешно нейтрализовали четырнадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале, в результате инцидента отсутствуют какие-либо пострадавшие или разрушения.

Ранее в этот же день Министерство обороны Российской Федерации информировало о ликвидации восьми дронов в период с шести до восьми часов вечера по московскому времени. Таким образом, общее количество уничтоженных беспилотников за вечер составило двадцать две единицы.

Богомаз уточнил, что все обнаруженные аппараты относились к самолётному типу и были своевременно перехвачены расчетами ПВО. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем.

Ранее сообщалось, что Минобороны России сообщило, что в течение трёх часов российские средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

