Системы противовоздушной обороны, находящиеся на дежурстве, успешно нейтрализовали четырнадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале, в результате инцидента отсутствуют какие-либо пострадавшие или разрушения.
Ранее в этот же день Министерство обороны Российской Федерации информировало о ликвидации восьми дронов в период с шести до восьми часов вечера по московскому времени. Таким образом, общее количество уничтоженных беспилотников за вечер составило двадцать две единицы.
Богомаз уточнил, что все обнаруженные аппараты относились к самолётному типу и были своевременно перехвачены расчетами ПВО. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем.
Ранее сообщалось, что Минобороны России сообщило, что в течение трёх часов российские средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.