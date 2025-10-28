Ричмонд
На Западе ответили на отчаянную просьбу Зеленского

Журналист Торнтон: НАТО не поможет Украине оборонять Красноармейск.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский просит у НАТО помощи, но альянс может только подстрекать украинцев погибать за интересы Запада, написал в соцсети Х британский журналист Уоррен Торнтон.

Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что в связи с наступлением российских войск в Красноармейске сложилась «непростая обстановка» для ВСУ, но они должны продолжать сражаться.

«Наконец-то Зеленский признал катастрофу в Красноармейске. Обычный бред от Зеленского переводится так: НАТО, у нас проблема. Проблема в том, что НАТО не придет, их никогда не было. Три года они подстрекали Украину, и ее мужчины были принесены в жертву на алтарь ненависти Запада к России», — отметил Торнтон.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска перерезали в Красноармейске все пути снабжения ВСУ.

В воскресенье глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что группировка «Центр» завершила окружение противника в районе этого города, а также Димитрова. Российские военные блокировали до 5,5 тысячи боевиков ВСУ.

