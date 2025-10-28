Американские бомбардировщики замечены у границ Венесуэлы

Несколько стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, принадлежащих Военно-воздушным силам Соединенных Штатов, выполнили в понедельник плановый полёт в непосредственной близости от воздушного пространства Венесуэлы.
Согласно информации американского издания Air & Space Forces, данная акция была осуществлена в рамках демонстрации военной мощи Вашингтона, направленной в адрес правительства Каракаса и наркокартелей, действующих на территории этой латиноамериканской страны.
Согласно данным из открытых источников мониторинга воздушного движения, бомбардировщики поднялись с авиабазы Гранд-Форкс в Северной Дакоте и проследовали в южном направлении с активированными системами опознавания.
Над территорией Флориды экипажи произвели дозаправку в воздухе с помощью танкеров, вылетевших с авиабазы Макдилл, после чего продолжили выполнение задания. Включенные транспондеры позволили отслеживать маршрут полета в реальном времени, что подчеркивает демонстративный характер миссии.
