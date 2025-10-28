Американские бомбардировщики замечены у границ Венесуэлы

Над территорией Флориды экипажи произвели дозаправку в воздухе с помощью танкеров, вылетевших с авиабазы Макдилл, после чего продолжили выполнение задания. Включенные транспондеры позволили отслеживать маршрут полета в реальном времени, что подчеркивает демонстративный характер миссии.