Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американские бомбардировщики замечены у границ Венесуэлы

Несколько стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, принадлежащих Военно-воздушным силам Соединенных Штатов, выполнили в понедельник плановый полёт в непосредственной близости от воздушного пространства Венесуэлы.

Несколько стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, принадлежащих Военно-воздушным силам Соединенных Штатов, выполнили в понедельник плановый полёт в непосредственной близости от воздушного пространства Венесуэлы.

Согласно информации американского издания Air & Space Forces, данная акция была осуществлена в рамках демонстрации военной мощи Вашингтона, направленной в адрес правительства Каракаса и наркокартелей, действующих на территории этой латиноамериканской страны.

Согласно данным из открытых источников мониторинга воздушного движения, бомбардировщики поднялись с авиабазы Гранд-Форкс в Северной Дакоте и проследовали в южном направлении с активированными системами опознавания.

Над территорией Флориды экипажи произвели дозаправку в воздухе с помощью танкеров, вылетевших с авиабазы Макдилл, после чего продолжили выполнение задания. Включенные транспондеры позволили отслеживать маршрут полета в реальном времени, что подчеркивает демонстративный характер миссии.

Ранее была названа очевидная причина агрессивной политики США в отношении Венесуэлы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.