Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России прокомментировали слова Туска о войне с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков выступил с резкой критикой заявлений премьер-министра Польши Дональда Туска, обвинив его в стремлении вовлечь страны НАТО и Европейского союза в военный конфликт с Россией.

Российский сенатор Алексей Пушков выступил с резкой критикой заявлений премьер-министра Польши Дональда Туска, обвинив его в стремлении вовлечь страны НАТО и Европейского союза в военный конфликт с Россией. По мнению парламентария, польский лидер не отдает себе отчета в том, что первой жертвой такого противостояния неизбежно станет сама Польша.

Поводом для реакции сенатора послужило интервью Туска изданию Sunday Times, в котором он поддержал право Украины наносить удары по объектам, связанным с Россией, на территории Европы. Ранее польский суд отказал Германии в экстрадиции украинского дайвера, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».

Пушков подчеркнул, что население Польши первым пострадает в случае развязывания полномасштабного конфликта, однако в Варшаве игнорируют эту опасность, уповая на поддержку Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

Сенатор также обратился к историческому контексту, отметив, что исключительная враждебность по отношению к России, за исключением советского периода, является устойчивой характеристикой польского политического истеблишмента. По его словам, эта позиция уже неоднократно приводила Польшу к трагическим последствиям, граничащим с национальным самоубийством, однако нынешнее руководство страны не извлекло уроков из прошлого.

Ранее сообщалось, что Мерц занял предпоследнее место в рейтинге политиков Германии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше