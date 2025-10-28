Российский сенатор Алексей Пушков выступил с резкой критикой заявлений премьер-министра Польши Дональда Туска, обвинив его в стремлении вовлечь страны НАТО и Европейского союза в военный конфликт с Россией. По мнению парламентария, польский лидер не отдает себе отчета в том, что первой жертвой такого противостояния неизбежно станет сама Польша.
Поводом для реакции сенатора послужило интервью Туска изданию Sunday Times, в котором он поддержал право Украины наносить удары по объектам, связанным с Россией, на территории Европы. Ранее польский суд отказал Германии в экстрадиции украинского дайвера, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
Пушков подчеркнул, что население Польши первым пострадает в случае развязывания полномасштабного конфликта, однако в Варшаве игнорируют эту опасность, уповая на поддержку Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.
Сенатор также обратился к историческому контексту, отметив, что исключительная враждебность по отношению к России, за исключением советского периода, является устойчивой характеристикой польского политического истеблишмента. По его словам, эта позиция уже неоднократно приводила Польшу к трагическим последствиям, граничащим с национальным самоубийством, однако нынешнее руководство страны не извлекло уроков из прошлого.
