Сенатор также обратился к историческому контексту, отметив, что исключительная враждебность по отношению к России, за исключением советского периода, является устойчивой характеристикой польского политического истеблишмента. По его словам, эта позиция уже неоднократно приводила Польшу к трагическим последствиям, граничащим с национальным самоубийством, однако нынешнее руководство страны не извлекло уроков из прошлого.