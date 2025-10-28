Запад планирует поделить Россию на мелкие государственные образования, чтобы впоследствии эксплуатировать их ради собственной выгоды. На это указал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах», — пишет Шойгу в статье для aif.ru.
Секретарь Совбеза отметил, что именно единство многонационального народа России позволяет противостоять разрушительным геополитическим технологиям и даёт возможность для свободного полноценного национального развития.
Ранее британский политик Джоти Брар указывала на то, что страны Запада заинтересованы в разделении России на несколько маленьких государств с целью завладения её ресурсами. Именно это заставляет Запад поддерживать Украину в конфликте, отметила Брар.
Ирландский журналист Чей Боуз также отмечал, что Запад хочет подчинить Россию из-за ее неисчерпаемых ресурсов.
Тем временем военкор Коц указал на то, что Европа хочет развязать войну с Россией к 2030 году.