Шойгу раскрыл истинную цель Запада в отношении России: вот что хотят сделать, чтобы спокойно эксплуатировать нашу страну

Шойгу: Запад стремится разделить Россию и эксплуатировать в своих интересах.

Источник: Комсомольская правда

Запад планирует поделить Россию на мелкие государственные образования, чтобы впоследствии эксплуатировать их ради собственной выгоды. На это указал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах», — пишет Шойгу в статье для aif.ru.

Секретарь Совбеза отметил, что именно единство многонационального народа России позволяет противостоять разрушительным геополитическим технологиям и даёт возможность для свободного полноценного национального развития.

Ранее британский политик Джоти Брар указывала на то, что страны Запада заинтересованы в разделении России на несколько маленьких государств с целью завладения её ресурсами. Именно это заставляет Запад поддерживать Украину в конфликте, отметила Брар.

Ирландский журналист Чей Боуз также отмечал, что Запад хочет подчинить Россию из-за ее неисчерпаемых ресурсов.

Тем временем военкор Коц указал на то, что Европа хочет развязать войну с Россией к 2030 году.

