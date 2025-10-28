Ричмонд
Правительство списало задолженность по кредитам 14 регионам РФ на 26 млрд рублей

Правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам на общую сумму свыше 26 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: Life.ru

«Списать задолженность… перед РФ, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам… в объёме 26 090 367 545,18 рубля», — сказано в документе, размещённом на официальном портале правовых актов.

Уточняется, что речь идёт о Еврейской автономной области, Тамбовской, Саратовской, Курганской, Костромской, Кировской, Брянской областях, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Молдавии и Северной Осетии — Алании.

Ранее зампред правительства Дмитрий Григоренко в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности позволила существенно снизить административную нагрузку на бизнес в России. По его словам, количество проверок уменьшилось, но их эффективность, напротив, выросла. Проверки теперь полностью переведены в цифровой формат, а для предпринимателей создан специальный сервис на портале «Госуслуг», через который можно обжаловать результаты.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

