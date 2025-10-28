Ричмонд
Мерц занял предпоследнее место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ

Лидирующую позицию в списке сохраняет министр обороны Борис Писториус.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц, представляющий партию ХДС, заметно утратил поддержку граждан после своих спорных заявлений о миграционной политике. Согласно опросу института INSA, проведенному по заказу газеты Bild, он опустился с 13-го на 19-е место в рейтинге 20 самых популярных политиков страны. Уровень одобрения Мерца составил лишь 35,2%.

Лидирующую позицию в списке по-прежнему сохраняет министр обороны Борис Писториус из СДПГ, чья популярность достигла 51,2%. За ним следуют премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зёдер с показателем 42,1%, а третье место занимает глава правительства Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС), набравший 40,8% голосов.

Примечательно, что в десятку лидеров вошла сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, поднявшаяся на девятое место с рейтингом 37,7%.

Ранее в Германии прошли новые демонстрации против неоднозначных высказываний Фридриха Мерца о том, что проблема миграции якобы формирует облик городов страны.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
