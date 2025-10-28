Столтенберг рассказал, как в 2022 году отказал Зеленскому в помощи

«Когда российские силы были в окрестностях Киева, он (Зеленский — ред.) умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство… Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО. Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией, и тогда НАТО участвовала бы в войне. Было болезненно говорить ему (Зеленскому — ред.), что мы понимаем, что ему тяжело, мы понимаем, что Киев может пасть через несколько дней, но мы не отправим самолеты НАТО в украинское воздушное пространство, чтобы сбивать российские самолеты», — заявил Столтенберг.