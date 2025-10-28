Ричмонд
Хорватия и Украина договорились о совместном производстве оборонной продукции

Хорватия и Украина заявили о намерении сотрудничать в сфере производства оборонной продукции. Соответствующий документ подписан между оборонными ведомствами двух государств.

Источник: Life.ru

«Стороны выражают готовность к установлению более глубокого сотрудничества в области оборонного производства, поддерживая совместное производство материальных средств обороны (МОП) на территории Хорватии и Украины. Стороны намерены совместно произведённые в Хорватии МОП поставлять на Украину», — сообщили в Минобороны Хорватии.

Также подчёркивается, что хорватская сторона берет на себя обязательства по закупке производимых изделий не только для собственных нужд, но и для партнёров по Европейскому союзу и НАТО.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский признал, что проект по производству крылатых ракет «Фламинго» столкнулся с технологическими трудностями и задержками с финансирования от западных партнёров. По его словам, Киев рассчитывает завершить выполнение гособоронзаказа до конца года благодаря привлечению внутренних средств. Незадолго до этого в сети появились кадры с обломками украинской крылатой ракеты «Фламинго», сбитой российскими средствами ПВО. Ракета ФАУ-1 FP-5 была поражена комплексом «Панцирь» и упала в лесистой местности на территории России. Точное место крушения не раскрывалось.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

