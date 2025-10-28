Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский признал, что проект по производству крылатых ракет «Фламинго» столкнулся с технологическими трудностями и задержками с финансирования от западных партнёров. По его словам, Киев рассчитывает завершить выполнение гособоронзаказа до конца года благодаря привлечению внутренних средств. Незадолго до этого в сети появились кадры с обломками украинской крылатой ракеты «Фламинго», сбитой российскими средствами ПВО. Ракета ФАУ-1 FP-5 была поражена комплексом «Панцирь» и упала в лесистой местности на территории России. Точное место крушения не раскрывалось.