Экс-глава НАТО рассказал о «болезненном» отказе Зеленскому в помощи

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью датскому телеканалу TV2 раскрыл детали напряженного разговора с Владимиром Зеленским в 2022 году, когда украинский лидер настойчиво просил альянс закрыть воздушное пространство страны. По словам Столтенберга, этот эпизод произошел в критический момент, когда российские войска находились на подступах к Киеву, и Зеленский эмоционально умолял о военной поддержке.
Экс-глава НАТО объяснил, что был вынужден отказать в этой просьбе, несмотря на понимание отчаянного положения Украины. Он аргументировал это тем, что установление бесполетной зоны потребовало бы от альянса сначала уничтожить все российские системы противовоздушной обороны. Такие действия неизбежно привели бы к прямому военному столкновению с Россией, поскольку военным самолетам НАТО пришлось бы вступать в бой с российской авиацией над украинской территорией.
Столтенберг охарактеризовал этот разговор как эмоционально трудный, признавая, что осознавал возможное падение Киева в течение нескольких дней. Однако он подчеркнул, что принял принципиальное решение не направлять самолеты альянса в воздушное пространство Украины для противостояния российским ВВС, чтобы избежать прямого участия НАТО в боевых действиях.
«Когда российские силы были в окрестностях Киева, он умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство… Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО», — сказал Столтенберг.
Ранее Стармер сообщил, что санкции против России улучшили положение Украины.
