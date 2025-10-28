Бомбардировщики B-1B ВВС США в понедельник совершили пролёт возле Венесуэлы

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в отправке наркотиков и нелегальных мигрантов в США. Кроме того, республиканец анонсировал наземную операцию в Венесуэле после нанесения ударов с кораблей. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро завил, что у армии страны есть пять тысяч комплексов «Игла-С». В то же время он обратился к Трампу на английском и призвал не нападать на Венесуэлу.