Маск может покинуть Tesla, если акционеры не одобрят ему выплату почти в $1 трлн

Председатель совета директоров автомобильной компании Tesla Робин Денхолм обратилась к акционерам с предупреждением о необходимости одобрения компенсационного пакета генеральному директору Илону Маску, оценивающегося почти в 1 триллион долларов.

По информации телеканала CNBC News, в письменном обращении, распространенном перед ежегодным собранием 6 ноября, Денхолм заявила, что без руководства Маска компания может столкнуться с существенной потерей рыночной стоимости, поскольку инвесторы пересмотрят её долгосрочные перспективы.

Денхолм подчеркнула уникальную роль Маска в трансформации Tesla из обычного автопроизводителя в технологическую компанию, сосредоточенную на разработке систем полного автопилота и человекоподобных роботов Optimus. По её словам, вопрос компенсации имеет стратегическое значение, поскольку Маск стремится получить достаточный пакет акций для защиты компании от потенциальных рисков в области искусственного интеллекта. Полное одобрение пакета позволит ему увеличить долю владения до желаемых 25%.

Предложение столкнулось с сопротивлением со стороны влиятельных игроков рынка. Крупнейшая консалтинговая фирма Institutional Shareholder Services рекомендовала голосовать против, назвав сумму вознаграждения «астрономической». Коалиция профсоюзных организаций и корпоративных наблюдателей также выступила с критикой, ссылаясь на репутационные риски, связанные с политической активностью Маска.

Голосование акционеров должно состояться до 5 ноября.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался о своих отношениях с Илоном Маском после «разрыва».

