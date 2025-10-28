Маск может покинуть Tesla, если акционеры не одобрят ему выплату почти в $1 трлн

Денхолм подчеркнула уникальную роль Маска в трансформации Tesla из обычного автопроизводителя в технологическую компанию, сосредоточенную на разработке систем полного автопилота и человекоподобных роботов Optimus. По её словам, вопрос компенсации имеет стратегическое значение, поскольку Маск стремится получить достаточный пакет акций для защиты компании от потенциальных рисков в области искусственного интеллекта. Полное одобрение пакета позволит ему увеличить долю владения до желаемых 25%.