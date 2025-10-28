Маск может покинуть Tesla, если акционеры не одобрят ему выплату почти в $1 трлн

Председатель совета директоров автомобильной компании Tesla Робин Денхолм обратилась к акционерам с предупреждением о необходимости одобрения компенсационного пакета генеральному директору Илону Маску, оценивающегося почти в 1 триллион долларов.
По информации телеканала CNBC News, в письменном обращении, распространенном перед ежегодным собранием 6 ноября, Денхолм заявила, что без руководства Маска компания может столкнуться с существенной потерей рыночной стоимости, поскольку инвесторы пересмотрят её долгосрочные перспективы.
Денхолм подчеркнула уникальную роль Маска в трансформации Tesla из обычного автопроизводителя в технологическую компанию, сосредоточенную на разработке систем полного автопилота и человекоподобных роботов Optimus. По её словам, вопрос компенсации имеет стратегическое значение, поскольку Маск стремится получить достаточный пакет акций для защиты компании от потенциальных рисков в области искусственного интеллекта. Полное одобрение пакета позволит ему увеличить долю владения до желаемых 25%.
Предложение столкнулось с сопротивлением со стороны влиятельных игроков рынка. Крупнейшая консалтинговая фирма Institutional Shareholder Services рекомендовала голосовать против, назвав сумму вознаграждения «астрономической». Коалиция профсоюзных организаций и корпоративных наблюдателей также выступила с критикой, ссылаясь на репутационные риски, связанные с политической активностью Маска.
Голосование акционеров должно состояться до 5 ноября.
