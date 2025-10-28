Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брюссель ускорит создание «стены дронов» из-за случаев с метеозондами в Литве

Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявили о намерении усилить давление на Белоруссию и ускорить проект «стены дронов» в связи с участившимися случаями проникновения в Литву контрабанды через воздушное пространство.

Источник: AP 2024

Госпожа Фон дер Ляйен в соцсети Х назвала действия с метеозондами «гибридной угрозой» и пообещала, что Европа не потерпит подобного, рассматривая это как дополнительный аргумент в пользу создания «стены дронов». «Это дестабилизация. Это провокация. Еврокомиссия назовет это по имени: гибридная угроза. Еврокомиссия этого не потерпит», — написала глава ЕК.

Господин Кошта также выразил солидарность с Литвой и заявил о продолжении давления на Белоруссию.

Литва утверждает, что контрабандисты из Белоруссии используют воздушные шары с гелием для переправки сигарет. За последние недели аэропорт Вильнюса несколько раз приостанавливал работу из-за этого.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше