Брюссель ускорит создание «стены дронов» из-за случаев с метеозондами в Литве

Госпожа Фон дер Ляйен в соцсети Х назвала действия с метеозондами «гибридной угрозой» и пообещала, что Европа не потерпит подобного, рассматривая это как дополнительный аргумент в пользу создания «стены дронов». «Это дестабилизация. Это провокация. Еврокомиссия назовет это по имени: гибридная угроза. Еврокомиссия этого не потерпит», — написала глава ЕК.