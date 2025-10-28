Брюссель ускорит создание «стены дронов» из-за случаев с метеозондами в Литве

Госпожа Фон дер Ляйен в соцсети Х назвала действия с метеозондами «гибридной угрозой» и пообещала, что Европа не потерпит подобного, рассматривая это как дополнительный аргумент в пользу создания «стены дронов». «Это дестабилизация. Это провокация. Еврокомиссия назовет это по имени: гибридная угроза. Еврокомиссия этого не потерпит», — написала глава ЕК.
Господин Кошта также выразил солидарность с Литвой и заявил о продолжении давления на Белоруссию.
Литва утверждает, что контрабандисты из Белоруссии используют воздушные шары с гелием для переправки сигарет. За последние недели аэропорт Вильнюса несколько раз приостанавливал работу из-за этого.