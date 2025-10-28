Британское правительство начнет заселять нелегалов в военные казармы

Согласно официальным данным МВД Великобритании, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране проживали 32 тысячи нелегальных мигрантов. Как следует из доклада парламентского комитета по внутренним делам, обнародованного 27 октября, расходы на содержание мигрантов в гостиницах за десятилетний период с 2019 по 2029 год достигнут 15,3 миллиардов фунтов стерлингов (20,4 миллиардов долларов).