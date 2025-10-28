Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британское правительство начнет заселять нелегалов в военные казармы

Правительство Великобритании с конца ноября начнет реализацию программы по размещению нелегальных мигрантов на территории военных объектов.

Правительство Великобритании с конца ноября начнет реализацию программы по размещению нелегальных мигрантов на территории военных объектов. Согласно информации, полученной газетой The Times из источников в Министерстве внутренних дел, для этих целей планируется задействовать армейские бараки на базе близ шотландского города Инвернесс, а также учебный лагерь в графстве Восточный Суссекс на юге Англии.

Первоначально на этих объектах смогут разместиться до 900 человек, однако в перспективе ведомство намерено обеспечить временное проживание в военных казармах для 10 тысяч нелегальных мигрантов. Данная мера призвана сократить финансовую нагрузку на государственный бюджет и минимизировать практику дорогостоящего размещения мигрантов в гостиницах.

Согласно официальным данным МВД Великобритании, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране проживали 32 тысячи нелегальных мигрантов. Как следует из доклада парламентского комитета по внутренним делам, обнародованного 27 октября, расходы на содержание мигрантов в гостиницах за десятилетний период с 2019 по 2029 год достигнут 15,3 миллиардов фунтов стерлингов (20,4 миллиардов долларов).

Ранее сообщалось, что Маск может покинуть Tesla, если акционеры не одобрят ему выплату почти в $1 трлн.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.