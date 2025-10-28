Израиль получил через Красный Крест гроб с останками ещё одного заложника

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал палестинское радикальное движение ХАМАС вернуть тела заложников в течение 48 часов. В противном случае другие государства, участвующие в соглашении, примут меры против движения. По словам республиканца, некоторые тела можно вернуть сейчас, но по непонятным причинам ХАМАС этого не делает.