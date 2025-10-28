Ричмонд
Израиль получил через Красный Крест гроб с останками ещё одного заложника

Израильские власти получили через Международный комитет Красного Креста останки ещё одного заложника, погибшего в секторе Газа. Как сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, гроб с телом был передан представителям Армии обороны Израиля и службы безопасности на территории палестинского анклава для последующей транспортировки.

Источник: Life.ru

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в военном крыле движения ХАМАС сообщал об обнаружении останков заложника в районе Эт-Туффах города Газа. Представители палестинской организации подтвердили готовность передать тело израильской стороне.

«При посредничестве Красного Креста Израиль получил гроб с останками умершего заложника, который был передан силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общей службы безопасности на территории сектора Газа. Оттуда гроб будет перевезён в Израиль», — сообщила канцелярия.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал палестинское радикальное движение ХАМАС вернуть тела заложников в течение 48 часов. В противном случае другие государства, участвующие в соглашении, примут меры против движения. По словам республиканца, некоторые тела можно вернуть сейчас, но по непонятным причинам ХАМАС этого не делает.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

