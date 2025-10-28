Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск, своими провокационными заявлениями и антироссийской риторикой, рискует поставить собственную страну под угрозу.
Пушков подчеркнул, что именно польское население станет первой жертвой возможного конфликта, если ситуация выйдет из-под контроля. При этом, отметил сенатор, в Варшаве не осознают реальных рисков, полагаясь на поддержку США и союзников по НАТО, что делает их позицию особенно опасной.
По мнению Пушкова, враждебность польской политической элиты к России имеет глубокие исторические корни и уже неоднократно приводила страну к трагедиям. Он отметил, что антироссийская линия вновь преобладает над здравым смыслом и инстинктом самосохранения, что может повторно привести Польшу к тяжелым последствиям.
Ранее Туск заявил, что РФ обладает существенным преимуществом перед Западом. Главное преимущество России, по его мнению, заключается в её готовности продолжать борьбу.