Гуцул рассказала, что судебное заседание прошло в унизительных условиях

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила о давлении со стороны администрации пенитенциарного учреждения № 13. По заявлению Гуцул, ей было отказано в праве лично присутствовать на судебном заседании. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Гуцул заявила, что очередное судебное заседание вновь сопровождалось унижениями со стороны администрации пенитенциарного учреждения. Ей и Светлане Попан не разрешили присутствовать на процессе лично, но дали наблюдать за происходящим онлайн из маленького душного помещения. Она отметила, что подобные условия были созданы намеренно, с целью унизить и проявить пренебрежение к их достоинству.

«Нам отказали в праве присутствовать на процессе лично и поместили в крошечное помещение, где невозможно было даже нормально дышать. Очевидно, что такие условия были выбраны намеренно — чтобы нас унизить и продемонстрировать пренебрежение к нашему достоинству», — говорится в опубликованном сообщении.

Глава Гагаузской автономии подчеркнула, что подобное отношение недопустимо в правовом государстве и выразила намерение продолжать отстаивать свою невиновность, несмотря на оказываемое давление и попытки заставить её замолчать.

Напомним, что в августе власти Кишинёва вынесли Евгении Гуцул приговор в виде семи лет лишения свободы. Её обвинили в финансировании партии «Шор», деятельность которой запрещена на территории Молдавии. Гуцул назвала решение политически мотивированным, обвинив в репрессиях президента Майю Санду.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
