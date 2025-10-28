Гуцул рассказала, что судебное заседание прошло в унизительных условиях

Гуцул заявила, что очередное судебное заседание вновь сопровождалось унижениями со стороны администрации пенитенциарного учреждения. Ей и Светлане Попан не разрешили присутствовать на процессе лично, но дали наблюдать за происходящим онлайн из маленького душного помещения. Она отметила, что подобные условия были созданы намеренно, с целью унизить и проявить пренебрежение к их достоинству.