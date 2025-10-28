Ричмонд
МИД отверг обвинения США о «решимости» РФ начать гонку ядерных вооружений

В МИД РФ отметили, что Россия в полной мере соблюдает обязательства в части космического права.

Источник: Аргументы и факты

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов отверг «все инсинуации и голословные обвинения», выдвинутые американской делегацией по поводу того, что РФ якобы «полна решимости» начать гонку ядерных вооружений.

Речь идёт о словах и. о. представителя США на конференции по разоружению Элисон Сторсве, которая на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН сделала это заявление в контексте испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Воронцов в ответном слове опроверг утверждения американской стороны о планах РФ. Кроме того, замдиректора департамента МИД подчеркнул, что Россия в полной мере соблюдает обязательства в части космического права.

«Хотели бы также в очередной раз подчеркнуть, что вся проводимая РФ космическая деятельность соответствует ее международным правовым обязательствам и не направлена против какого-либо государства», — сказал он.

Напомним, 26 октября президент России Владимир Путин сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник». Глава государства отметил, что в мире нет аналогов этого оружия. Американский лидер Дональд Трамп, комментируя испытания «Буревестника», заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры.

