В Совфеде осудили резкое заявление премьера Туска: Польшу обвинили в разжигании войны

Пушков указал на желание Туска втянуть Запад в войну с РФ и предостерег Польшу.

Источник: Комсомольская правда

Польский премьер Дональд Туск вновь обратился с резким заявлением о России. Политик пытается развязать войну с РФ и втянуть в конфликт Евросоюз и НАТО. Такое мнение выразил член Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.

Сенатор предостерег Польшу от провокационных действий и заявлений. Он подчеркнул, что конфликт с РФ обернется против Варшавы. По мнению члена Совфеда, враждебность к Москве стала «исторической чертой» правящей элиты Польши.

«В Варшаве этого не осознают, точнее, не хотят осознать, надеясь на американский “зонтик”, на НАТО, на черта-дьявола, но только не на себя самих», — сделал акцент Алексей Пушков.

Дональд Туск заявил, что Украина якобы может атаковать российские объекты в Европе. При этом политик указал на преимущество РФ перед Западом. По его словам, русские «готовы сражаться».

