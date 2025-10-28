Ричмонд
CNN: США могут потерять годы в разработке ядерных вооружений из-за шатдауна

Даже кратковременный перерыв в работе способен вызвать серьезные задержки.

Источник: Аргументы и факты

Приостановка работы федерального правительства США, известная как шатдаун, поставила под угрозу выполнение планов по обновлению американского ядерного арсенала.

По данным телеканала CNN, Министерство энергетики было вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск около 1,4 тысячи сотрудников Национального управления ядерной безопасности, что может затормозить реализацию ключевых программ.

Оставшаяся часть персонала продолжает работу в условиях повышенного давления со стороны администрации президента Дональда Трампа, которая требует ускорить поставки модернизированного оружия для нужд Пентагона. Такая ситуация усугубляет кадровый дефицит и создает дополнительные риски для соблюдения графиков производства.

Эксперты, знакомые с ситуацией, предупреждают, что даже кратковременный перерыв в работе способен вызвать серьезные задержки. Процесс временной остановки операций с ядерными материалами требует высокой точности и строгих мер безопасности, поэтому возобновление деятельности после паузы может занять месяцы, а то и годы.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна сообщила, что шатдаун в Соединённых Штатах может продлиться до конца ноября.

