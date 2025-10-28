Испытание ракеты «Буревестник» прошло в соответствии с обязательствами России

Россия готова обсудить с США предотвращение гонки вооружений в космосе, но в Вашингтоне не идут на контакт, сообщил дипломат. По его словам, космос рискует стать новой ареной агрессии и войны. Он отметил, что некоторые западные страны открыто стремятся к размещению там оружия и использованию космического пространства для ведения боевых действий.