Соединённые Штаты хотят освободить немецкие активы «Роснефти» от санкций

«Берлин до сих пор воздерживался от национализации этих предприятий из-за опасений, что такой шаг может повлечь за собой ответные меры со стороны Кремля в отношении немецких операций в России. Кроме того, существует риск, что поставки на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie (принадлежит Роснефти. — Прим. Life.ru) могут быть прерваны, поскольку сырая нефть из Казахстана в настоящее время поставляется по трубопроводу “Дружба”, — говорится в статье.