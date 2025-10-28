Соединённые Штаты хотят освободить немецкие активы «Роснефти» от санкций

По данным собеседников агентства, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность выдачи ограниченной, невозобновляемой общей лицензии для компании «Rosneft Deutschland». Один из источников уточнил, что министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе планирует обсудить вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7, которая состоится в Торонто в ближайшие дни.
«Берлин до сих пор воздерживался от национализации этих предприятий из-за опасений, что такой шаг может повлечь за собой ответные меры со стороны Кремля в отношении немецких операций в России. Кроме того, существует риск, что поставки на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie (принадлежит Роснефти. — Прим. Life.ru) могут быть прерваны, поскольку сырая нефть из Казахстана в настоящее время поставляется по трубопроводу “Дружба”, — говорится в статье.
Напомним, ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц предположил, что немецкое подразделение «Роснефти» может быть исключено из-под действия американских санкций. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться с американской стороной. Напомним, что ранее Вашингтон анонсировал новый пакет санкций против России, в который вошли «Роснефть», «Лукойл» и связанные с ними компании. По заявлению американских властей, эти меры вводятся из-за отсутствия у Москвы, по их мнению, желания мирно урегулировать конфликт на Украине.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.