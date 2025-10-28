США получили от Японии крупные заказы на военную технику, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты получили от Японии заказы на очень большое количество военной техники, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я знаю, что вы значительно наращиваете свои военные возможности, и мы получили ваши заказы на очень большое количество новой военной техники», — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.
