США получили от Японии крупные заказы на военную технику, заявил Трамп

Трамп: США получили от Японии заказы на очень большое количество военной техники.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты получили от Японии заказы на очень большое количество военной техники, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я знаю, что вы значительно наращиваете свои военные возможности, и мы получили ваши заказы на очень большое количество новой военной техники», — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

