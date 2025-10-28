Маск грозит уходом из Tesla, если ему не выплатят «астрономическую» компенсацию

Ранее Маск анонсировал создание армии человекоподобных роботов Optimus. По его словам, компания Tesla намерена организовать производственную линию, способную выпускать до одного миллиона таких устройств ежегодно. Как заявил предприниматель, прототип робота третьего поколения может быть готов в начале 2026 года. При этом он уточнил, что для достижения целевых показателей по объёмам выпуска потребуется определённое время. Глава Tesla предположил, что в перспективе могут быть разработаны более совершенные версии роботов — Optimus 4 и Optimus 5, объём выпуска которых может достигнуть десятков миллионов экземпляров.