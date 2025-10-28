«Добро пожаловать в Омск»: Виталий Хоценко обратился к жителям Прибалтики

В социальных сетях и мессенджерах омичи все чаще обсуждают последние события в Прибалтике: Латвия планирует запретить использование русского языка в государственных учреждениях, а Литва без предупреждения ограничивает транзит через свою территорию в Калининград и ужесточает контроль на границе с Беларусью.
На фоне этих новостей Виталий Хоценко обратился к жителям Прибалтики с открытым приглашением:
«Обращаюсь ко всем жителям Прибалтики вне зависимости от национальности — если вы устали от бесчеловечных приемов своих политиков, угождающих западу, если вы любите Россию и разделяете наши российские традиционные ценности — добро пожаловать в Омск! Ждем и примем всех, кто устал выживать, кто хочет быть счастливым и свободным!», — сказал губернатор.
Особое внимание глава региона уделил жителям Латвии, подчеркнув, что латыши, русскоязычные граждане и все, кто чувствует себя чужим в нынешней политической атмосфере Прибалтики, могут рассчитывать на поддержку и гостеприимство в Омской области.
Омск — крупный промышленный, научный и культурный центр Сибири с развитой инфраструктурой, доступным жильем и дружелюбной атмосферой. Город уже стал домом для тысяч людей из разных регионов России и ближнего зарубежья и готов принимать новых жителей, которые ищут стабильность, уважение и будущее для своих семей.