«Добро пожаловать в Омск»: Виталий Хоценко обратился к жителям Прибалтики

На фоне официальных заявлений глав государств Прибалтики губернатор Омской области сделал свое.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях и мессенджерах омичи все чаще обсуждают последние события в Прибалтике: Латвия планирует запретить использование русского языка в государственных учреждениях, а Литва без предупреждения ограничивает транзит через свою территорию в Калининград и ужесточает контроль на границе с Беларусью.

На фоне этих новостей Виталий Хоценко обратился к жителям Прибалтики с открытым приглашением:

«Обращаюсь ко всем жителям Прибалтики вне зависимости от национальности — если вы устали от бесчеловечных приемов своих политиков, угождающих западу, если вы любите Россию и разделяете наши российские традиционные ценности — добро пожаловать в Омск! Ждем и примем всех, кто устал выживать, кто хочет быть счастливым и свободным!», — сказал губернатор.

Особое внимание глава региона уделил жителям Латвии, подчеркнув, что латыши, русскоязычные граждане и все, кто чувствует себя чужим в нынешней политической атмосфере Прибалтики, могут рассчитывать на поддержку и гостеприимство в Омской области.

Омск — крупный промышленный, научный и культурный центр Сибири с развитой инфраструктурой, доступным жильем и дружелюбной атмосферой. Город уже стал домом для тысяч людей из разных регионов России и ближнего зарубежья и готов принимать новых жителей, которые ищут стабильность, уважение и будущее для своих семей.