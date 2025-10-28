Ричмонд
В США оценили украинские элитные подразделения в зоне СВО

Командование Вооруженных сил Украины вынуждено оперативно отводить с передовой элитные подразделения, поскольку они несут значительные потери при столкновениях с российскими войсками.

Командование Вооруженных сил Украины вынуждено оперативно отводить с передовой элитные подразделения, поскольку они несут значительные потери при столкновениях с российскими войсками. Об этом в эфире YouTube-канала заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

По словам эксперта, даже наиболее подготовленные украинские части не способны длительное время выдерживать боевое напряжение. При введении в контратаки их стараются максимально быстро выводить из боя из-за высоких рисков уничтожения.

Риттер отметил, что после установления российскими подразделениями контроля над территорией происходит ликвидация оставшихся там военнослужащих. Вследствие этого элитные части отступают, а их позиции занимают менее подготовленные формирования теробороны, которые несут основные потери.

Ранее экс-глава НАТО рассказал о «болезненном» отказе Зеленскому в помощи.

