Россия и Вьетнам планируют запустить железнодорожное сообщение

Вице-премьер РФ напомнил, что в текущем году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Ханоем. Он охарактеризовал Вьетнам как давнего друга и надёжного партнёра, подчеркнув продолжение активного сотрудничества в энергетической сфере. Это взаимодействие включает как работу с традиционными энергоносителями, так и проекты в области мирного использования атомной энергии.