Япония и США подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент США Дональд Трамп подписали соглашения о «новом золотом веке альянса» между двумя странами, а также меморандум о сотрудничестве в области критически важных минералов. Трансляцию церемонии подписания вело японское общественное телевидение.
28 октября в Токио прошли переговоры между Такаити и Трампом.
Для Такаити это были первые переговоры с главой Белого дома с момента ее вступления в должность 21 октября. Для Дональда Трампа этот визит в Японию стал первым в ходе его второго президентского срока. Всего президент Соединенных Штатов посещал Японию четыре раза, последний — в 2019 году.
