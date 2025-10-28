Япония и США подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений

Для Такаити это были первые переговоры с главой Белого дома с момента ее вступления в должность 21 октября. Для Дональда Трампа этот визит в Японию стал первым в ходе его второго президентского срока. Всего президент Соединенных Штатов посещал Японию четыре раза, последний — в 2019 году.