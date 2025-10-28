Ричмонд
Учителя в Эстонии сами создают пособия для русскоязычных учеников

В образовательных учреждениях Эстонии возникли серьёзные сложности в процессе перехода русскоязычных школ на преподавание на государственном языке. Согласно информации телерадиокомпании ERR, педагоги вынуждены самостоятельно создавать учебные материалы, адаптированные для учащихся, которые ранее обучались на русском языке.

Источник: Life.ru

Напомним, что соответствующие законодательные изменения были утверждены парламентом страны в декабре 2022 года. Реформа предполагает постепенный переход образовательных учреждений с русским языком обучения на эстонский. В текущем учебном году эти изменения затронули воспитанников детских садов и учеников младших классов.

Наибольшие затруднения отмечаются в четвёртом и пятом классах. Представители министерства образования признают отсутствие достаточного количества специализированных учебных пособий и сообщают о работе над решением этой проблемы. Однако на практике преподавателям приходится самостоятельно восполнять недостаток образовательных ресурсов, разрабатывая методические материалы своими силами.

Ранее эстонская почтовая компания Omniva объявила о прекращении обслуживания клиентов на русском языке. Исполняющий обязанности коммерческого директора Свен Кукемелк отметил, что этот шаг не означает, что сотрудники компании перестанут говорить по-русски. По его словам, компания ответит на письменные обращения на русском, но сделает это на английском или эстонском языках.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.