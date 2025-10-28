Учителя в Эстонии сами создают пособия для русскоязычных учеников

Ранее эстонская почтовая компания Omniva объявила о прекращении обслуживания клиентов на русском языке. Исполняющий обязанности коммерческого директора Свен Кукемелк отметил, что этот шаг не означает, что сотрудники компании перестанут говорить по-русски. По его словам, компания ответит на письменные обращения на русском, но сделает это на английском или эстонском языках.