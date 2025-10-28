Уровень бедности в Италии достиг рекордного значения при правительстве Мелони

Показатель абсолютной бедности, отражающий долю домохозяйств с доходами ниже стоимости базовой потребительской корзины, продемонстрировал устойчивый рост с 2021 года. За три года он увеличился с 9% до 9,8%, достигнув максимального значения с 2014 года. Уровень относительной бедности, определяемый как доля населения с потребительскими расходами ниже установленного порога, также вырос до 14,9%, что является наивысшим показателем с 2017 года.