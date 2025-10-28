Уровень бедности в Италии достиг рекордного значения при правительстве Мелони

Уровень бедности в Италии достиг наивысшего значения за последние десять лет в период нахождения у власти правительства Джорджи Мелони. Согласно анализу данных итальянских министерств и национального статистического управления, проведенному РИА Новости, почти каждый десятый житель страны лишен возможности приобрести минимально необходимый набор товаров и услуг.
Показатель абсолютной бедности, отражающий долю домохозяйств с доходами ниже стоимости базовой потребительской корзины, продемонстрировал устойчивый рост с 2021 года. За три года он увеличился с 9% до 9,8%, достигнув максимального значения с 2014 года. Уровень относительной бедности, определяемый как доля населения с потребительскими расходами ниже установленного порога, также вырос до 14,9%, что является наивысшим показателем с 2017 года.
Парадоксальной особенностью сложившейся ситуации стало одновременное снижение уровня безработицы с 4,5% в сентябре 2022 года до 3,5% в августе 2025 года. Одной из ключевых причин, препятствующих сокращению бедности на фоне роста занятости, является снижение реальных заработных плат. С конца 2021 по конец 2024 года реальные доходы населения сократились на 4,3%, что нивелирует положительный эффект от создания новых рабочих мест.
