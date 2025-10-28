Ричмонд
Боец ВС РФ рассказал о необычной тактике ВСУ по минированию

Украинские вооруженные формирования систематически применяют тактику минирования тел погибших военнослужащих, что создает крайнюю опасность при проведении зачистки территорий. Об этом в интервью ТАСС сообщил командир разведывательной группы подразделения «Восток» с позывным «Яга».

По словам российского военнослужащего, практика оставления заминированных тел приобрела практически тотальный характер. «Мы не осматриваем тела двухсотых противника, да, потому что они в 99,9% случаев будут заминированы. Это прям 99,9%», — подчеркнул он.

Кроме того, как отметил военнослужащий, подразделения ВСУ регулярно оставляют в населенных пунктах различные предметы, представляющие смертельную угрозу. Среди них — специально заминированные сумки, рюкзаки и другие вещи, способные привлечь внимание.

Ранее сообщалось, что в США оценили украинские элитные подразделения в зоне СВО.

