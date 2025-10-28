Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США получили крупные заказы от Японии на военную технику

Американский президент Дональд Трамп заявил о поступлении крупных заказов от Японии на военную технику. Об этом республиканец сообщил в ходе встречи с японским премьер-министром Санаэ Такаити. Трансляция велась Белым домом в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Я знаю, что вы значительно наращиваете свои военные возможности, и мы получили ваши заказы на очень большое количество новой военной техники», — сказал Трамп Такаити.

А ранее японская ракета нового поколения H3 стартовала с космического центра Танэгасима, выведя на орбиту грузовой беспилотник HTV-X для доставки на МКС. HTV-X — это усовершенствованный корабль доставки, преемник серии HTV, рассчитанный на миссии длительностью до 1,5 года после отсоединения от Международной космической станции.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше