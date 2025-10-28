Трамп заявил, что США получили крупные заказы от Японии на военную технику

А ранее японская ракета нового поколения H3 стартовала с космического центра Танэгасима, выведя на орбиту грузовой беспилотник HTV-X для доставки на МКС. HTV-X — это усовершенствованный корабль доставки, преемник серии HTV, рассчитанный на миссии длительностью до 1,5 года после отсоединения от Международной космической станции.