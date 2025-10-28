Эксперт Степашин: Запад пытается сорвать диалог Путина и Трампа

Бывший премьер-министр России и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что западные политики и СМИ целенаправленно ведут информационные кампании, чтобы помешать возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.
По его мнению, давление на американского лидера усилилось, особенно после визита генерального секретаря НАТО, что, по словам Степашина, повлияло на позицию Трампа по отношению к Москве. Он отметил, что подобные действия Запада направлены на срыв диалога между странами.
Экс-премьер выразил сожаление по поводу происходящего, но подчеркнул надежду на то, что у Владимира Путина и российской дипломатии хватит выдержки для сохранения возможности переговоров и продвижения дипломатических инициатив.
Ранее Помощник президента РФ Юрий Ушаков выступил с заявлением, что российская сторона сохраняет готовность провести встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.