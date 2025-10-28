Шойгу неожиданно объяснил, зачем Запад хочет раздробить Россию

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Запад добивается разделения России на множество мелких государств, чтобы использовать их в своих целях. Статья опубликована на сайте aif.ru.
По словам Шойгу, страна сталкивается с сильным внешним давлением и масштабной антироссийской кампанией. Он отметил, что атаки направлены против истории, культуры и духовных ценностей России.
Чиновник подчеркнул, что западные правительства ошибочно считают многонациональность страны её слабым местом и пытаются посеять раздор внутри общества. Их конечная цель, по его словам, — лишить Россию суверенитета.
Ранее глава МИД Сергей Лавров также говорил, что западные государства на протяжении многих лет стараются ослабить и развалить Россию.
Читайте также: Шойгу неожиданно указал на некорректность названия «новые регионы».