Шойгу неожиданно объяснил, зачем Запад хочет раздробить Россию

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Запад добивается разделения России на множество мелких государств, чтобы использовать их в своих целях.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Запад добивается разделения России на множество мелких государств, чтобы использовать их в своих целях. Статья опубликована на сайте aif.ru.

По словам Шойгу, страна сталкивается с сильным внешним давлением и масштабной антироссийской кампанией. Он отметил, что атаки направлены против истории, культуры и духовных ценностей России.

Чиновник подчеркнул, что западные правительства ошибочно считают многонациональность страны её слабым местом и пытаются посеять раздор внутри общества. Их конечная цель, по его словам, — лишить Россию суверенитета.

Ранее глава МИД Сергей Лавров также говорил, что западные государства на протяжении многих лет стараются ослабить и развалить Россию.

Читайте также: Шойгу неожиданно указал на некорректность названия «новые регионы».

