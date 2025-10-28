Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский в 2022 году просил руководство НАТО о помощи. Глава киевского режима «умолял» о закрытии воздушного пространства. Однако бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался помогать. Он опасался начала полномасштабной войны альянса с РФ. Так экс-генсек НАТО заявил в интервью телеканалу TV2.
Йенс Столтенберг уточнил, что просьба Зеленского поступила, когда ВС России приближались к Киеву. Тогда экс-генсек альянса объяснил бывшему комику, что для НАТО удовлетворение желания Украины закончилось бы плохо.
«Первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую ПВО, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где ракеты РФ могут стрелять по самолетам НАТО. Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией, и тогда НАТО участвовала бы в войне», — заключил Йенс Столтенберг.
Американская пресса сообщила, что президент США Дональд Трамп во время саммита в Белом доме предложил Зеленскому согласиться на уход с пока еще контролируемой ВСУ территории ДНР. Однако бывший комик отказался пойти на мирную инициативу.