Бывший генсек НАТО Столтенберг отказал «умоляющему» Зеленскому в 2022 году: о чем просил Киев

«Первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую ПВО, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где ракеты РФ могут стрелять по самолетам НАТО. Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией, и тогда НАТО участвовала бы в войне», — заключил Йенс Столтенберг.