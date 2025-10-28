Офицер Дандыкин: американцы не могли найти подлодку РФ в Баренцевом море

Российские подлодки находятся одном уровне с американскими, а некоторые превосходят субмарины США. Как рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, это было очевидно во время совместных учений, когда американцы не нашли нашу подлодку.
«Они впереди нас были раньше в многоцелевых лодках атомных. Мы сейчас их догнали, а в “стратегах” мы ушли вперед… Вот у нас ситуация была, когда учения в районе Баренцева моря подходили, то нашу подводную лодку американцы не нашли», — отметил он.
Военный эксперт Дандыкин уточнил, что Россия отслеживает американские, английские и французские субмарины, которые находятся на боевом патрулировании около наших берегов.