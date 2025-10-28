ВС РФ получили данные из перехваченных переговоров командования ВСУ

Ранее для освобождения Воскресенки российским солдатам пришлось преодолеть 15 километров ползком. ВС РФ совершили прорыв в этом селе ДНР, расположенном вблизи границы с Днепропетровской областью. Заместитель командира штурмовой роты Михаил Годжаев рассказал, что бойцы преодолели расстояние до Воскресенки «методом по-пластунски» примерно за двое суток, застав противника врасплох. По словам командира разведывательного взвода с позывным Приморец, операция была выполнена профессионально и уверенно, несмотря на сложность задания и рискованность маневра.