Мадуро объявил о начале действия исторического договора с Россией

Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, официально вступил в силу, ознаменовав переход двусторонних отношений на качественно новую ступень развития. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире программы «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Televisión.
Глава венесуэльского государства подчеркнул, что данный документ способствует укреплению исторически сложившегося стратегического альянса между двумя странами и служит интересам мира и прогресса. По его словам, договор не является формальным соглашением, а будет реализован на практике, поскольку Россию и Венесуэлу объединяют прочные партнерские отношения.
Мадуро также анонсировал масштабную деловую встречу, которая состоится 28 октября в Каракасе с участием сотен предпринимателей из обеих стран. Мероприятие направлено на укрепление экономического взаимодействия и поиск новых направлений сотрудничества между российскими и венесуэльскими бизнес-структурами.
Ранее сообщалось, что американские бомбардировщики замечены у границ Венесуэлы.
