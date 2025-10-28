Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро объявил о начале действия исторического договора с Россией

Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, официально вступил в силу, ознаменовав переход двусторонних отношений на качественно новую ступень развития.

Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, официально вступил в силу, ознаменовав переход двусторонних отношений на качественно новую ступень развития. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире программы «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Televisión.

Глава венесуэльского государства подчеркнул, что данный документ способствует укреплению исторически сложившегося стратегического альянса между двумя странами и служит интересам мира и прогресса. По его словам, договор не является формальным соглашением, а будет реализован на практике, поскольку Россию и Венесуэлу объединяют прочные партнерские отношения.

Мадуро также анонсировал масштабную деловую встречу, которая состоится 28 октября в Каракасе с участием сотен предпринимателей из обеих стран. Мероприятие направлено на укрепление экономического взаимодействия и поиск новых направлений сотрудничества между российскими и венесуэльскими бизнес-структурами.

Ранее сообщалось, что американские бомбардировщики замечены у границ Венесуэлы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше