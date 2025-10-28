Мадуро объявил о начале действия исторического договора с Россией

Глава венесуэльского государства подчеркнул, что данный документ способствует укреплению исторически сложившегося стратегического альянса между двумя странами и служит интересам мира и прогресса. По его словам, договор не является формальным соглашением, а будет реализован на практике, поскольку Россию и Венесуэлу объединяют прочные партнерские отношения.