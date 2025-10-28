Колесник: транзит к Калининграду будет обеспечен вопреки заявлениям Литвы

«Сейчас они запретили полеты над Литвой в сторону Калининградской области. Приходится тратить лишний час, чуть больше, и облетать это по морю. Более того, они и этот транзит пытаются ограничить. Были попытки в отношении морского транзита с помощью остановки якобы подозрительных судов и буксировки их в свои порты. После разбирательства признали свои ошибки, отпустили это судно. То есть, постоянно эту петлю на Калининградской области они пытаются, скажем так, затянуть. Но они не понимают того, что нам есть чем ответить не только Литве, но и всем прибалтийским странам, которые, так сказать, в едином русофобском порыве объединены. Не понимают, что могут подорваться на собственных санкциях», — сказал парламентарий.