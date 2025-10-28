Колесник: транзит к Калининграду будет обеспечен вопреки заявлениям Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о возможности долгосрочного закрытия границы с Белоруссией и ограничения транзита в Калининград. Его заявление прокомментировал для aif.ru депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.
Он отметил, что литовская стороны на протяжении последних 15 лет предлагает прекратить транзит в сторону Калининградской области.
«Сейчас они запретили полеты над Литвой в сторону Калининградской области. Приходится тратить лишний час, чуть больше, и облетать это по морю. Более того, они и этот транзит пытаются ограничить. Были попытки в отношении морского транзита с помощью остановки якобы подозрительных судов и буксировки их в свои порты. После разбирательства признали свои ошибки, отпустили это судно. То есть, постоянно эту петлю на Калининградской области они пытаются, скажем так, затянуть. Но они не понимают того, что нам есть чем ответить не только Литве, но и всем прибалтийским странам, которые, так сказать, в едином русофобском порыве объединены. Не понимают, что могут подорваться на собственных санкциях», — сказал парламентарий.
Колесник подчеркнул, что транзит к Калининградской области будет обеспечен, несмотря на все все заявления.
«Транзит к Калининградской области, в любом случае будет обеспечен, а каким путем, это уже наша проблема. Мы ни у кого разрешения на это спрашивать не будем… Мы наладили морскую линию, решили вопрос с авиационным транзитом», — добавил он.
Ранее Колесник поделился мнением о том, что за заявлениями Литвы об ограничении транзита в Калининградскую область стоит Евросоюз.