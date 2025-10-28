На Западе предупредили о начале новой фазы СВО

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска наращивают темп наступления по всей линии фронта, сообщил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Россия побеждает. Наступление ускорилось. Они наступают по всей линии фронта протяженностью 1400 километров. В отличие от того, что было два года назад, когда силы были сосредоточены преимущественно в одном районе, сейчас у России есть и людские резервы, и логистика, необходимая для поддержки наступательных операций, чтобы не ограничиваться только одной зоной», — отметил эксперт.
По данным Минобороны, за минувшие сутки российская группировка войск «Восток» освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.
Кроме того, российские военные из разных группировок войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ при этом потеряли до 1380 военнослужащих.