Генерал Попов: поставки Mirage Киеву дорого обходятся Минобороны Франции

Заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов оценил версию, что Франция пообещала поставить Украине истребители Mirage с целью их утилизировать, чтобы в дальнейшем собственный арсенал самолетов пополнить более современными машинами.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Париж предоставит Киеву дополнительные истребители Mirage, а Великобритания продолжит поставки ракет и средств противовоздушной обороны.
«Это называется утилизация, в кавычках, конечно, более дешевым способом. Действительно, ставить старые истребители на консервацию или сдавать на разборку очень затратно, и лучше их сбыть третьей стране на выгодных условиях. Однако в случае поставок Mirage Украине, думаю, было принято политическое решение. То есть Макрон сказал, пообещал — Макрон сделал», — сказал Попов в беседе с aif.ru.
Военный эксперт добавил, что такие «подачки» дорого обходятся министерству обороны Франции.
«Не так уж и много в распоряжении ВВС Франции Mirage 2000, чтобы ими просто так разбрасываться, допустим, сразу полк истребителей кому-то передать… Конечно, у французов есть планы по реорганизации и модернизации ВВС, производятся расчеты. Но делать здесь резкие шаги в мирное для страны время экономически невыгодно. Это огромные дополнительные расходы, и государство на это не пойдет», — сказал Попов.
Военный эксперт также выразил уверенность, что разнообразие иностранных истребителей у Украины только ослабляет ВВС страны.
«Французские Mirage, американские F-16, возможно, в будущем шведские Gripen E образуют своеобразный “винегрет”. К каждому типу истребителя нужен свой подход, к каждому нужно привыкнуть. А такое разнообразие только будет приводить к большему количеству ошибок пилотами и к недостаткам в техническом обслуживании», — подытожил Попов.
Ранее Попов отметил, что Франция может поставить Украине не больше 10 дополнительных истребителей Mirage.
Напомним, Военно-воздушные силы Украины вечером 22 июля сообщили о потере первого французского истребителя Mirage 2000. Самолет потерпел крушение в Волынской области. Пилот успел катапультироваться.