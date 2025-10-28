Генерал Попов: поставки Mirage Киеву дорого обходятся Минобороны Франции

«Не так уж и много в распоряжении ВВС Франции Mirage 2000, чтобы ими просто так разбрасываться, допустим, сразу полк истребителей кому-то передать… Конечно, у французов есть планы по реорганизации и модернизации ВВС, производятся расчеты. Но делать здесь резкие шаги в мирное для страны время экономически невыгодно. Это огромные дополнительные расходы, и государство на это не пойдет», — сказал Попов.