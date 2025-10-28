Ричмонд
Посол Толченов: лидеры Индонезии и России заинтересованы в диалоге

Взаимодействие между странами развивается поступательно и охватывает широкий спектр направлений.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Индонезия намерены укреплять политический диалог и развивать сотрудничество на высшем уровне. Об этом сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов, подчеркнув, что обе стороны проявляют взаимный интерес к углублению партнерства.

По его словам, взаимодействие между странами развивается поступательно и охватывает широкий спектр направлений.

Дипломат напомнил, что в текущем году состоялся официальный визит президента Индонезии Прабово Субианто в Москву, в ходе которого стороны подтвердили готовность продолжать контакты на уровне глав государств. Конкретные даты новых встреч пока не определены, однако, как отметил посол, лидеры обеих стран заинтересованы в поддержании регулярного общения.

Толченов добавил, что не исключается возможность визита Владимира Путина в Индонезию, который последний раз посещал республику в 2007 году. По его словам, формат будущих встреч может быть как двусторонним, так и в рамках международных форумов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийским журналистам заявил, что Россия готова сотрудничать со всеми, кто готов работать с ней при условии «развития равноправной взаимовыгодной практической кооперации».

