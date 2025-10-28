Ричмонд
На Западе предупредили о переходе СВО на новый этап

Российские вооруженные силы демонстрируют значительное ускорение темпов наступления по всему фронту боевых действий.

Как заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон, текущая ситуация кардинально отличается от оперативной обстановки двухлетней давности.

По словам эксперта, в отличие от периода 2022 года, когда российская группировка была сосредоточена преимущественно на одном стратегическом направлении, сейчас военное руководство страны обладает достаточными людскими ресурсами и развитой логистической системой для ведения масштабных наступательных операций одновременно на всех участках линии соприкосновения, протяженность которой составляет около 1400 километров.

Ранее боец ВС РФ рассказал о необычной тактике ВСУ по минированию.

