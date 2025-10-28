Разгром ВСУ в Волчанске: Штурм близится к концу, и вот куда Армия России двинет дальше

— Вероятно, войска будут двигаться вдоль реки Северский Донец. Получается, что группировка войск «Север» окажет поддержку «Западу», сражающемуся сейчас в Купянске и его окрестностях. На пути «северян» будет Старый Салтов, Печенеги, а вот дальше стоит ожидать бои за Чугуев. «Запад» в это время будет идти по Осколу. Вооружённые формирования Украины могут быть зажаты, — считает Матюшин.