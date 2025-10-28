Ричмонд
Силами ПВО уничтожен беспилотник, летевший к Москве

Силами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат, пытавшийся приблизиться к воздушному пространству Москвы.

Силами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат, пытавшийся приблизиться к воздушному пространству Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети Max.

Ранее в понедельник вечером градоначальник уже информировал о ликвидации двух вражеских дронов, направлявшихся в сторону Москвы.

На местах падения обломков уничтоженных беспилотников в настоящее время работают расчеты оперативных служб, которые проводят необходимые мероприятия.

Ранее минобороны России сообщило, что в течение трёх часов российские средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

