Силами ПВО уничтожен беспилотник, летевший к Москве

Силами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат, пытавшийся приблизиться к воздушному пространству Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети Max.
Ранее в понедельник вечером градоначальник уже информировал о ликвидации двух вражеских дронов, направлявшихся в сторону Москвы.
На местах падения обломков уничтоженных беспилотников в настоящее время работают расчеты оперативных служб, которые проводят необходимые мероприятия.
Ранее минобороны России сообщило, что в течение трёх часов российские средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
