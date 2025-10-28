Офицер Дандыкин: подлодка, которой грозит Трамп, появится лишь через 5 лет

«Величайшей в мире» американская атомная подводная лодка, которой пригрозил президент США Дональд Трамп, появится только через пять лет, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Подлодка “Колумбия”, о которой Трамп говорит, будет еще лет через пять в строю. А может быть и не будет. Это пятое поколение подлодок у них», — объяснил он.
Военный эксперт назвал заявление американского лидера бравадой.
«Он же ведь не просто президент, он президент-шоумен. И с этим все связано. У него там ракеты лучшие, все лучшее. А у нас вот “Буревестник” полетел… Трамп рекламирует возможности ВПК Америки, которые не всегда, скажем так, оправдываются», — добавил Дандыкин.
Ранее журналисты задали Трампу вопрос по поводу успешного испытания российскими военными межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник», имеющей ядерную энергетическую установку. Президент США на это заявил, что американская «величайшая в мире атомная подлодка находится прямо у их берегов».