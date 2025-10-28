Офицер Дандыкин: подлодка, которой грозит Трамп, появится лишь через 5 лет

«Он же ведь не просто президент, он президент-шоумен. И с этим все связано. У него там ракеты лучшие, все лучшее. А у нас вот “Буревестник” полетел… Трамп рекламирует возможности ВПК Америки, которые не всегда, скажем так, оправдываются», — добавил Дандыкин.