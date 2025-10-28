Ричмонд
Раскрыто, какую информацию перехватили российские военные при радиообмене ВСУ

Российские военнослужащие смогли перехватить радиообмен между украинскими командирами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

В записях фигурировал военнослужащий с позывным «Кава», командир подразделения 85-го отдельного батальона 105-й бригады территориальной обороны ВСУ. Он докладывал вышестоящему командованию о продвижении российских штурмовых групп и зачистке украинских позиций.

Несмотря на это, руководство ВСУ приказывало удерживать оборонительные рубежи и не отходить.

Ранее сообщалось о другом радиоперехвате, который показал панику среди бойцов 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Красного Лимана.

Читайте также: Раскрыто, что полковник ВСУ показал в соцсети секретные карты с фронта.