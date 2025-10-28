Раскрыто, какую информацию перехватили российские военные при радиообмене ВСУ

В записях фигурировал военнослужащий с позывным «Кава», командир подразделения 85-го отдельного батальона 105-й бригады территориальной обороны ВСУ. Он докладывал вышестоящему командованию о продвижении российских штурмовых групп и зачистке украинских позиций.