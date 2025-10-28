Россия расширяет торговлю в нацвалютах с Вьетнамом и другими странами АСЕАН

Ранее сообщалось, что Россия и Вьетнам прорабатывают запуск регулярного железнодорожного сообщения. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва уделяет большое внимание укреплению транспортно-логистической связности двух стран. Проект предполагает организацию железнодорожного сообщения с Вьетнамом через территории Китая и Монголии. В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом, которые характеризуются активным сотрудничеством, в том числе в энергетической сфере.