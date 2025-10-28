Ричмонд
Российские бойцы застали боевиков ВСУ за утренним чаепитием в Запорожской области

При проведении операции по освобождению населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области российские военнослужащие применили тактику скрытного проникновения на вражеские позиции.

При проведении операции по освобождению населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области российские военнослужащие применили тактику скрытного проникновения на вражеские позиции. Как сообщил РИА Новости командир отделения группировки войск «Восток» с позывным «Баха», подразделение численностью около 13 человек незаметно приблизилось к укреплениям противника и использовало фактор внезапности.

«Подошли к противнику вплотную, вплоть до того, что зашли к ним в блиндаж. Они просто сидят, пьют чай — буквально пару минут недопонимания, и все. Нас тогда было порядка 13 человек против них», — описал момент атаки командир. По его словам, украинские военные имели разветвленную сеть оборонительных сооружений, включающую опорные пункты и блиндажи.

Операция проводилась в ранние утренние часы, когда часть личного состава ВСУ спала. Действия российских бойцов позволили нейтрализовать противника с минимальными потерями.

Ранее боец ВС РФ рассказал о необычной тактике ВСУ по минированию.

