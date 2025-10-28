Ричмонд
Трамп и новый премьер Такаити задержали начало переговоров из-за бейсбола

Премьер-министр Японии принесла извинения в связи с ожиданием её встречи с президентом США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп и новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити задержали начало двухсторонних переговоров из-за совместного просмотра телевизионной трансляции бейсбольного матча. Об этом сообщила сама глава японского правительства.

В матче принимал участие клуб «Лос-Анджелес Доджерс», за который играет японец Сёхэй Отани.

«Мы сейчас в комнате президента Трампа смотрели бейсбол. “Доджерс” ведут со счетом 1:0», — сказала Такаити с улыбкой.

Она принесла извинения членам делегаций обеих стран и журналистам в связи с ожиданием.

Напомним, 27 октября Дональд Трамп объявил, что направился в Японию. Его визит в эту страну продлится до 29 октября. Санаэ Такаити была избрана премьер-министром Японии 21 октября. Она стала первой женщиной, возглавившей японское правительство.

